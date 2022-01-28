«Ницца» объявила о подписании форварда «Анже»

Нападающий «Анже» Билал Браими подписал контракт с «Ниццей», сообщает сайт клуба.

Контракт подписан до лета 2026 года. По данным французских СМИ. «Анже» получит за своего футболиста 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний Браими сыграл 10 матчей за «Анже», в которых сумел отличиться одной голевой передачей.