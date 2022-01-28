«Ницца» объявила о подписании форварда «Анже»
Нападающий «Анже» Билал Браими подписал контракт с «Ниццей», сообщает сайт клуба.
Контракт подписан до лета 2026 года. По данным французских СМИ. «Анже» получит за своего футболиста 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний Браими сыграл 10 матчей за «Анже», в которых сумел отличиться одной голевой передачей.
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|43
|
3
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|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
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|5
|7
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|35
|
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|
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|
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|
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|22
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|8
|28-33
|28
|
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|22
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|9
|8
|22-27
|24
|
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|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
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|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
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|Лорьян
|22
|3
|8
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
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Лион – Марсель
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|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
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Людовик Айорк
Страсбур
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Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
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Жонатан Клаусс
Ланс
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|К
|Ж
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Йохан Гастьен
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|3
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