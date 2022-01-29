Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала полузащитника «ПСЖ» Данилу Перейра

«Рома» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере полузащитника Данилу Перейры

«Рома» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере полузащитника Данилу Перейры, сообщает Le10Sport.

По информации источника, в услугах 30-летнего португальца заинтересован главный тренер римского клуба Жозе Моуринью.

Отмечается, что полузащитник может перейти в «Рому» на правах арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Перейра принял участие в 21 матче за «ПСЖ» и забил два мяча. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.