"Монпелье" на выезде обыграл "Сент-Этьен"

"Монпелье" выиграл у "Сент-Этьена" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч на 64-й минуте забил Гаэтан Лаборд. Команды заканчивали матч в неполных составах - у хозяев был удален Реми Кабелла, у гостей - Даниэль Конгре.

"Монпелье" набрал 58 очков и занимает пятое место. У "Сент-Этьена" 62 очка и четвертое место.

В следующем туре "Монпелье" примет "Нант", а "Сент-Этьен" - "Ниццу".

Чемпионат Франции

36-й тур

"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 0:1 (0:0)

Гол: Лаборд, 64.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Полома, Салиба (Гезали, 89), М`Вила, Кабелла, Хазри, Аит Беннассер (Вада, 69), Берич, Норден (Салибюр, 70).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Суарес (Самбия, 76), Ле Таллек, Молле (Ристич, 74), Скири, Делор, Лаборд (Лан, 84).

Предупреждения: Молле, 42. Суарес, 45+1. Кабелла, 51. Скири, 53. Леконт, 55. Норден, 56.

Удаления: Конгре, 53. Кабелла, 62.

Судья: Бастьен (Франция).

10 мая. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар"

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