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Мойзе Кин и «ПСЖ» могут заключить пятилетний контракт

10:40
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Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

Нынешнее соглашение игрока с англичанами рассчитано до лета 2024 года, на данный момент футболист играет в аренде в парижском клубе до конца текущего сезона.

«ПСЖ» ведет переговоры с агентом 21-летнего форварда Мино Райолой. Стороны обсуждают пятилетний контракт. «Эвертон» готов отпустить Кина за 40-50 миллионов евро. Сам итальянец хочет остаться в «ПСЖ».

В этом сезоне Кин участвовал в 36 матчах за «ПСЖ», отметившись 16 голами.

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