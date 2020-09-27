«Монако» вдевятером победил «Страсбур»
«Монако» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции победил «Страсбур» (3:2). Хозяева поля доигрывали встречу вдевятером.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин продолжает восстанавливаться.
Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур
«Монако» — «Страсбур» — 3:2 (2:0)
Голы: Бен Йеддер, 9 (1:0). Агилар, 45+2 (2:0). Шахири, 46 (2:1). Бен Йеддер, 53 (3:1). Айорк, 70 — с пенальти (3:2).
«Монако»: Леком, Агилар, Балло-Туре, Бадиашиле, Дисаси, Фабрегас (Бьянкон, 72), Тшуамени, Фофана (Диоп, 54), Йоветич (Матазо, 61), Бен Йеддер (Матсима, 72), Фолланд.
«Страсбур»: Камара, Кароль, Лала, Митрович, Джикю (Прцич, 61), Симакан, Томассон (Саади, 71), Сиссоко (Зохи, 77), Беллегард (Льенар, 46), Уорис (Шахири, 46), Айорк.
Предупреждения: Тшуамени, 21. Балло-Туре, 40. Томассон, 60.
Удаления: Тшуамени, 55. Дисаси, 67. Судья: Пиньяр.
27 сентября. Монако. Стадион «Луи II».
«Дижон» — «Монпелье» — 2:2 (1:0)
Голы: Эбимбе, 8 (1:0). Делор, 50 (1:1). Экуэле Манга, 60 (2:1). Саванье, 90 — с пенальти (2:2).
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Чала (Музинга, 60), Ндонг, Целина (Шуйар, 61), Шейх (Лотоа, 82), Эбимбе (Саммаритано, 83), Ассале, Бальде (Марье, 73).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Мендеш, Ле Таллек, Ферри (Молле, 65), Ристич (Ойонго, 83), Саванье, Самбия (Мавидиди, 65), Делор, Лаборд.
Предупреждения: Шафик, 9. Целина, 19. Эбимбе, 28. Мавидиди, 77. Панзо, 89.
Судья: Пети. 27 сентября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Анже» — «Брест» — 3:2 (1:2)
Голы: Мунье, 3 — с пенальти (0:1). Тиуб, 21 (1:1). Шарбоннье, 32 (1:2). Траоре, 78 (2:2). Фюльжини, 80 (3:2).
«Анже»: Бернардони, Бамба, Траоре, Павлович, Аит Нури (Эбосс, 79), Мангани (Кулибали, 46), Капель, Фюльжини, Бобишон (Шо, 46), Баокен (Кабо, 71), Тиуб (Диони, 71).
«Брест»: Ларсоннье, Пьер-Габриэль, Перро, Эрелль, Дюверн, Белькебла (Лан, 87), Диалло (Баттоккио, 88), Февр (Онора, 72), Шарбоннье (Кардона, 71), Мунье, Ле Дуарон (Филиппото, 62).
Предупреждения: Диалло, 27. Павлович, 39. Мангани, 43. Кардона, 85. Шо, 90+3.
Судья: Стина. 27 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
«Ним» — «Ланс» — 1:1 (0:1)
Голы: Ганаго, 34 (0:1). Ферхат, 87 (1:1).
«Ним»: Рейне, Ландре, Мелинг, Бриансон (Мигель, 90+4), Паке (Бюрнер, 67), Ферхат, Кубас, Бенраху (Мажуга, 67), Фомба, Ру (Денки, 66), Рипар.
«Ланс»: Лека, Силла, Гради (Фортес, 46), Баде, Медина, Какюта (Бура, 81), Каюзак, Клаусс (Перез, 81), Дукуре, Сотока (Жан, 71), Ганаго (Банза, 54).
Предупреждения: Гради, 2. Медина, 50. Перез, 90+6.
Судья: Шнайдер. 27 сентября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».