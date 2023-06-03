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3 июня, 23:53

«Монако» проиграл «Тулузе» и остался без еврокубков на следующий сезон

Мария Гусева
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«Монако» проиграл «Тулузе» в матче лиги 1.
Фото AFP

«Монако» на своем поле проиграл «Тулузе» в матче 38-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У монегасков отличился Виссам Бен Йеддер, у «Тулузы» голы забили Закария Абухляль и Рис Хили.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч из-за травмы.

«Монако» (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон. «Тулуза» (48 очков) заняла 13-е место.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:2
Тулуза

В параллельном матче «Ренн» на выезде обыграл «Брест» — 2:1. «Ренн» (68 очков) занял 4-е место в чемпионате Франции, «Брест» (44 очка) стал 14-м.

«Лорьян» обыграл «Страсбур» — 2:1. «Лорьян» (55 очков) занял 10-е место, «Страсбур» (40) расположился на 15-й строчке.

«Ницца» на своем поле обыграла «Лион» — 3:1. «Ницца» (58 очков) заняла 9-е место, «Лион» (62 очка) стал 7-м.

Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
Ренн
Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:1
Страсбур
Франция. Лига 1. 38-й тур
03 июн, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
3:1
Лион
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
Результаты / календарь
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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