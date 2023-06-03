Серхио Рамос забил гол в своем последнем матче за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отметился в своем последнем матче за парижан.

Гол стал для 37-летнего испанца 4-м в 45 матчах в этом сезоне. Ранее «ПСЖ» объявил, что Рамос покинет клуб по окончании сезона.

Защитник выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.