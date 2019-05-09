"Монако": Субашич не сыграет до конца сезона, Бенальо вернулся в общую группу

"Монако" опубликовал информацию о травмированных футболистах команды.

Стеван Йоветич успешно перенес операцию и начал процесс реабилитации. Даниель Субашич из-за разрыва крестообразной связки не появится на поле до конца сезона. Виллем Жеббель проводит занятия по индивидуальной программе. Сеск Фабрегас и Пьетро Пеллегри проводят восстановительные тренировки.

Жорж-Кевин Нкуду, Вильям Венкер, Диего Бенальо и Андреа Раджи вернулись в общую группу.

"Монако" после 35 туров занимает 17-е место в таблице лиги 1. Цвета клуба защищает россиянин Александр Головин.