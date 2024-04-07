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Сегодня, 16:30

«Монако» — «Ренн»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Монако» сыграет с «Ренном» в чемпионате Франции 7 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Монако» на своем поле примет «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 7 апреля. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, Франция. Начало — в 18:05 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Монако» — «Ренн» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 49 очками. «Ренн» идет на 8-й строчке в лиге 1 с 39 баллами.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
4
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
5
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
6
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
7
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 3 : 1
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 1 : 1
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 1 : 1
7.04 14:00
Брест – Метц
 4 : 3
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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