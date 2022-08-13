«Монако» — «Ренн»: где смотреть прямую трансляцию матча лиги 1

13 августа «Монако» на своем поле сыграет с «Ренном» в матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II», начало в 18.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Ренн». Видеотрансляция игры будет доступна на платформах TV5Monde Maghreb и Setanta Sports.

В первом туре лиги 1 «Монако» обыграл «Страсбур» (2:1), а «Ренн» уступил «Лорьяну» (0:1).

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.