«ПСЖ» интересуется нападающим «Милана» Леау

«ПСЖ» проявляет интерес к форварду «Милана» Рафаэлу Леау.

По информации RMC Sport, 23-летний футболист очень нравится спортивному директору парижан Луишу Кампушу. Однако осуществить трансфер будет нелегко. Чтобы снизить цену за португальца, «ПСЖ» хочет включить в сделку защитника Абду Диалло.

В прошлом сезоне Леау сыграл за «Милан» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лет 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.