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Сегодня, 20:02

«Монако» победил «Ренн», команды доигрывали матч вдесятером

Руслан Минаев
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Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» дома победил «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:0.

У монегасков на 25-й минуте гол забил Манес Аклиуш.

Команды доигрывали матч вдесятером после удалений Мартена Террье («Ренн») и Тило Керера («Монако»).

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» набрал 52 очка и занимает третье место в таблице лиги 1. Монегаски не проигрывают в чемпионате 6-й матч подряд — 4 победы и 2 ничьих. «Ренн» с 39 очками — на 9-й строчке.

Франция. Лига 1. 28-й тур
07 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Ренн

Александр Головин
ФК Монако
ФК Ренн
4
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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5.04 22:00
Лилль – Марсель
 3 : 1
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 1 : 1
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 1 : 1
7.04 14:00
Брест – Метц
 4 : 3
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 2 : 0
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 0 : 0
7.04 18:05
Монако – Ренн
 1 : 0
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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