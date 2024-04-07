«Монако» победил «Ренн», команды доигрывали матч вдесятером

«Монако» дома победил «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:0.

У монегасков на 25-й минуте гол забил Манес Аклиуш.

Команды доигрывали матч вдесятером после удалений Мартена Террье («Ренн») и Тило Керера («Монако»).

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» набрал 52 очка и занимает третье место в таблице лиги 1. Монегаски не проигрывают в чемпионате 6-й матч подряд — 4 победы и 2 ничьих. «Ренн» с 39 очками — на 9-й строчке.