«Монако» победил «Ренн», команды доигрывали матч вдесятером
«Монако» дома победил «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:0.
У монегасков на 25-й минуте гол забил Манес Аклиуш.
Команды доигрывали матч вдесятером после удалений Мартена Террье («Ренн») и Тило Керера («Монако»).
Российский полузащитник хозяев Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» набрал 52 очка и занимает третье место в таблице лиги 1. Монегаски не проигрывают в чемпионате 6-й матч подряд — 4 победы и 2 ничьих. «Ренн» с 39 очками — на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|28
|6
|5
|17
|28-48
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|3 : 1
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|1 : 1
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|1 : 1
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|4 : 3
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|2 : 0
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|0 : 0
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|1 : 0
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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