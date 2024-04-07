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«Лион» вырвал победу над «Нантом»

Руслан Минаев
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«Лион» вырвал победу над «Нантом» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Маттиса Аблина. Гости отыгрались после точных ударов Александра Ляказетта и Малика Фофана — на 75-й и 77-й минутах встречи. В добавленное время форвард «Лиона» Гифт Орбан поставил точку в игре.

«Лион» не проигрывает в лиге 1 в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Клуб набрал 38 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Нант» с 28 очками — на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 28-й тур
07 апр, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:3
Лион

ФК Лион
ФК Нант
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 3 : 1
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 1 : 1
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 1 : 1
7.04 14:00
Брест – Метц
 4 : 3
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 2 : 0
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 0 : 0
7.04 18:05
Монако – Ренн
 1 : 0
7.04 21:45
Нант – Лион
 1 : 3
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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