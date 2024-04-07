«Лион» вырвал победу над «Нантом»
«Лион» вырвал победу над «Нантом» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции — 3:1.
Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Маттиса Аблина. Гости отыгрались после точных ударов Александра Ляказетта и Малика Фофана — на 75-й и 77-й минутах встречи. В добавленное время форвард «Лиона» Гифт Орбан поставил точку в игре.
«Лион» не проигрывает в лиге 1 в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Клуб набрал 38 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Нант» с 28 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27-45
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|28
|6
|5
|17
|28-48
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|3 : 1
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|1 : 1
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|1 : 1
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|4 : 3
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|2 : 0
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|0 : 0
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|1 : 0
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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