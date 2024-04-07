«Лион» вырвал победу над «Нантом»

«Лион» вырвал победу над «Нантом» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Франции — 3:1.

Счет в игре открыли хозяева благодаря голу Маттиса Аблина. Гости отыгрались после точных ударов Александра Ляказетта и Малика Фофана — на 75-й и 77-й минутах встречи. В добавленное время форвард «Лиона» Гифт Орбан поставил точку в игре.

«Лион» не проигрывает в лиге 1 в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Клуб набрал 38 очков и занимает 10-е место в таблице чемпионата. «Нант» с 28 очками — на 15-й строчке.