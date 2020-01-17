«Монако» расторг контракт с Налду. Тот собрался в Китай

«Монако» расторг контракт с 37-летним защитником Налду. Бразилец появился в команде в январе прошлого года — когда клуб еще возглавлял Вадим Васильев, а тренировал монегасков Тьерри Анри.

С тех пор он провел за красно-белых семь матчей, в чемпионате Франции-2019/20 вообще не выходил на поле.

Защитник не собирается завершать карьеру. Сейчас Налду тренируется с китайской командой «Циндао Хуанхай», по итогам сезона поднявшейся в суперлигу. (Александр Бобров)