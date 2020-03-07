«Монако» проиграл «Ницце», пропустив на последней минуте, Головин провел весь матч

«Монако» в матче 28-го тура чемпионата Франции в гостях проиграл «Ницце» — 1:2.

Гол в составе монегасков забил Виссам Бен Йеддер. За хозяев дубль оформил Каспер Дольберг. Победный гол он забил на 90+3-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и попал в перекладину.

На 86-й минуте красную карточку получил нападающий гостей Стеван Йоветич.

«Монако» занимает девятое место в таблице. «Ницца» — шестая.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

«Ницца» — «Монако» — 2:1 (0:1)

Голы: Бен Йеддер, 32 (0:1). Дольберг, 59 (1:1). Дольберг, 90+3 (2:1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Данилу, Ваге, Ле Мелу, Лусамба (Ганаго, 85), Дурмиси (Эрелль, 56), Унас (Маолида, 77), Дольберг, Клод Морис.

«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Фабрегас (Слимани, 71), Фофана, Бен Йеддер, Йоветич.

Предупреждения: Глик, 24. Данилу, 51. Фабрегас, 71. Слимани, 82.

Удаление: Йоветич, 86.

Судья: Делерю (Франция).

7 марта. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».