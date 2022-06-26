«ПСЖ» планирует начать переговоры по трансферу Санчеша
«ПСЖ» планирует начать переговоры с полузащитником «Лилля» Ренату Санчешом в начале недели, информирует журналист RMC Лоик Танзи. Ранее сообщалось, что парижский клуб хочет перехватить португальца у «Милана».
В подписании 24-летнего полузащитника заинтересован новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос. Недавно стало известно, что футболист обсуждал со специалистом переезд в столицу Франции.
В прошедшем сезоне Санчеш забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Лион – Аяччо
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Ренн – Лорьян
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