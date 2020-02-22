«Монако» назвал состав на матч с «Дижоном», Головин пропускает игру из-за дисквалификации

Стал известен состав «Монако» на матч чемпионата Франции против «Дижона». Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом: Лекомте, Балло-Туре, Марипан, Бадиашиль, Агилар, Бакайоко, Адриен, Фофана, Йоветич, Бен Йеддер, Слимани.

Запасные — Субашич, Загре, Глик, Хенрикс, Фабрегас, Тчуамени, Б. Кейта.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Дижон» — «Монако»