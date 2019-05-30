"Монако" назвал Головина футбольным маэстро

"Монако" в своем официальном Твиттере поздравил полузащитника Александра Головина с днем рождения. Сегодня россиянину исполнилось 23 года.

- Желаем счастливого дня рождения футбольному маэстро Александру Головину, - сообщается в Твиттере монегасков.

A very Happy 2⃣3⃣rd Birthday to the footballing maestro, Mr. Aleksandr Golovin 🇷🇺🎂! pic.twitter.com/bGHXc0N2Iw — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 30 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Головин провел 35 матчей за "Монако", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Красно-белые заняли 17-е место в чемпионате Франции.

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