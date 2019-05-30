21:41 | Футбол — Франция

"Монако" назвал Головина футбольным маэстро

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"Монако" в своем официальном Твиттере поздравил полузащитника Александра Головина с днем рождения. Сегодня россиянину исполнилось 23 года.

- Желаем счастливого дня рождения футбольному маэстро Александру Головину, - сообщается в Твиттере монегасков.

В минувшем сезоне Головин провел 35 матчей за "Монако", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Красно-белые заняли 17-е место в чемпионате Франции.

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