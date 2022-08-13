«Монако» может заменить Тчуамени полузащитником «Зальцбурга» Камара
«Монако» хочет подписать полузащитника «Зальцбурга» Мохамеда Камара, сообщает Salzburger Nachrichten.
По данным источника, монегаски видят в 22-летнем малийце замену Орельену Тчуамени, который этим летом ушел в «Реал». «Зальцбург» хочет получить за футболиста около 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Камара забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
5
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Нант
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
14
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
16
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
20
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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38 тур
|12.08
|22:00
|
Нант – Лилль
|1 : 1
|13.08
|18:00
|
Монако – Ренн
|- : -
|13.08
|22:00
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|14.08
|14:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|14.08
|16:00
|
Аяччо – Ланс
|- : -
|14.08
|16:00
|
Осер – Анже
|- : -
|14.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|14.08
|16:00
|
Труа – Тулуза
|- : -
|14.08
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|14.08
|21:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Тиагу Джало
Лилль
|2
|0
|2
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