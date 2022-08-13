«Монако» может заменить Тчуамени полузащитником «Зальцбурга» Камара

«Монако» хочет подписать полузащитника «Зальцбурга» Мохамеда Камара, сообщает Salzburger Nachrichten.

По данным источника, монегаски видят в 22-летнем малийце замену Орельену Тчуамени, который этим летом ушел в «Реал». «Зальцбург» хочет получить за футболиста около 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Камара забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.