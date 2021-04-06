«Монако» без Головина по пенальти обыграл «Метц» в Кубке Франции

«Монако» по пенальти выиграл у «Метца» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Российский полузащитник хозяева Александр Головин весь матч провел в запасе.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были монегаски — 5:4.

Кубок Франции

1/8 финала

«Монако» — «Метц» — 0:0 . Пенальти — 5:4

Серия пенальти: Сарр — 0:1. Бен Йеддер — 1:1. Яде — 1:2. Фолланд — 2:2. Амброз — 2:3. Сидибе — 3:3. Майга — 3:3 (мимо). Фабрегас — 4:3. Бронн — 4:4. Йоветич — 5:4.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Марипан, Балло-Туре (Кайю Энрике, 68), Бадиашиле (Дисаси, 46), Ю.Фофана, Матазо (Тшуамени, 79), Бен Йеддер, Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 59), Диатта (Йоветич, 68).

«Метц»: Укиджа, Сентонз, Бронн, Делен, М.Фофана, Куяте, Ангбан, Майга, Лейя Исека (Амброз, 61), Булая (Сарр, 60), Вагнер (Яде, 61).

Предупреждение: Ангбан, 65.

Судья: Пиньяр.

6 апреля. Монако. Стадион «Луи II».