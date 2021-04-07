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Серия пенальти в матче «Монако» — «Метц». Видео

01:55
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Пресс-служба «Монако» на официальном YouTube-канале опубликовала запись серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Метца». В основное и дополнительное время команды голов не забили, поэтому четвертьфиналист определился в серии одиннадцатиметровых. Монегаски победили — 5:4.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин весь матч провел в запасе.

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