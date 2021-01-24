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«Монако» — «Марсель»: Головин сделал две голевые передачи после подачи угловых

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Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал вторую результативную передачу в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Российский хавбек сделал голевую подачу на Орельена Тчуамени на 75-й минуте встречи, после чего счет стал 2:1. При этом он уже отличился результативной передачей на 47-й минуте.

У Головина в нынешнем сезоне один забитый мяч и две голевые передачи.

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