Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал вторую результативную передачу в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Российский хавбек сделал голевую подачу на Орельена Тчуамени на 75-й минуте встречи, после чего счет стал 2:1. При этом он уже отличился результативной передачей на 47-й минуте.

У Головина в нынешнем сезоне один забитый мяч и две голевые передачи.