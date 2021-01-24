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Две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель»

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23 января. «Монако» — «Марсель». Головин отмечает с командой второй гол. Фото AFP
23 января. «Монако» — «Марсель». Головин отмечает с командой второй гол. Фото AFP
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«Монако» в матче 21-го тура чемпионата Франции обыграл «Марсель» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Гильермо Марипан, Орельен Тчуамени и Стефан Йоветич, полузащитник Александр Головин отметился двумя результативными подачами с углового. Гости ответили точным ударом Неманьи Радоньича.

После этого матча «Монако» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 32 очками — на шестой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Монако» — «Марсель» — 3:1 (0:1)

Голы: Радоньич, 12 (0:1). Марипан, 47 (1:1). Тшуамени, 75 (2:1). Йоветич, 90+1 (3:1).

«Монако»: Леком, Сидибе, Бадиашиле, Марипан, Кайю Энрике, Агилар (Головин, 46), Фофана, Тшуамени, Диоп (Диатта, 68), Бен Йеддер (Йоветич, 78), Фолланд (Пеллегри, 90+1).

«Марсель»: Манданда, Балерди, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Гей, Кюизанс (Кауи, 76), Товен (Жермен, 67), Радоньич (Пайет, 68), Сакаи, Бенедетто (Милик, 59).

Предупреждения: Балерди, 21. Сакаи, 49. Альваро Гонсалес, 76. Диатта, 81. Кауи, 82. Головин, 89. Гей, 90. Фофана, 90+3.

Судья: Летексье (Франция).

23 января. Монако. Стадион «Луи II».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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