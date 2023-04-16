Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян»
«Монако» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» в 31-м туре французской лиги 1 — 3:1.
Голом в составе монегасков отметился российский полузащитник Александр Головин. Еще по мячу на свой счет записали Крепин Диатта и Кевин Фолланд. В составе «Лорьяна» отличился Ибраима Коне, реализовавший пенальти.
После этой победы «Монако» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» с 45 баллами идет на десятой строчке.
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|63
|
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|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
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|31
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|
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|
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|
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|47
|
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|
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|
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|31
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|
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|Тулуза
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|5
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|47-54
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|
13
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|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
15
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|30
|4
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|17
|38-64
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|
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|Аяччо
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|3
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|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|1 : 0
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|3 : 1
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|3 : 1
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
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Жонатан Давид
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Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
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Неймар
ПСЖ
|11
|
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Жонатан Клаусс
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|И
|К
|Ж
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Эммануэль Агбаду
Реймс
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|2
|4
|
|
Тежи Саванье
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|26
|2
|4
|
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М`Бай Ньянг
Осер
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