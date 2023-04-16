Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян»

«Монако» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» в 31-м туре французской лиги 1 — 3:1.

Голом в составе монегасков отметился российский полузащитник Александр Головин. Еще по мячу на свой счет записали Крепин Диатта и Кевин Фолланд. В составе «Лорьяна» отличился Ибраима Коне, реализовавший пенальти.

После этой победы «Монако» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лорьян» с 45 баллами идет на десятой строчке.