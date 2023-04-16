Головин забил свой 7-й гол в сезоне в матче против «Лорьяна»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче против «Лорьяна» в 31-м туре французской лиги 1.

Полузащитник отличился на 28-й минуте при счете 1:0 в пользу монегасков. Этот гол стал для россиянина седьмым в составе «Монако» в текущем сезоне. Кроме того, на его счету 7 голевых передач.