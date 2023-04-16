Головин забил свой 7-й гол в сезоне в матче против «Лорьяна»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в матче против «Лорьяна» в 31-м туре французской лиги 1.
Полузащитник отличился на 28-й минуте при счете 1:0 в пользу монегасков. Этот гол стал для россиянина седьмым в составе «Монако» в текущем сезоне. Кроме того, на его счету 7 голевых передач.
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4
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|
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|31
|11
|4
|16
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|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
15
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
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|4
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|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|1 : 0
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|3 : 1
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
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|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
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ПСЖ
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Марсель
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|И
|К
|Ж
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Эммануэль Агбаду
Реймс
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|2
|4
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Тежи Саванье
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|2
|4
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М`Бай Ньянг
Осер
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|2
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