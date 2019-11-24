Нападающий «Монако» Ислам Слимани получил вторую желтую карточку в гостевом матче 14-го тура лиги 1 против «Бордо». Для монегасков это удаление стало шестым в текущем чемпионате.

Одну из красных карточек показали полузащитнику сборной России Александру Головину — в игре 9-го тура против «Монпелье» (1:3).

Как информирует Opta, «Монако» вышел в лидеры по красным карточкам среди пяти ведущих европейских чемпионатов. По этому показателю французская команда обошла «Ниццу» и «Милан» (по 5).

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