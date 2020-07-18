«Монако» и Морено: утром провел тренировку, в полдень уволили

По данным «СЭ», для игроков «Монако» увольнение 42-летнего главного тренера Роберта Морено стало сюрпризом. Сегодня утром испанец провел тренировку, и ничего не свидетельствовало о том, что это его последний день работы с командой, за которую выступает Александр Головин.

Очевидно, что его отставка напрямую связана с приходом 38-летнего Пола Митчелла. Бывший игрок «Уигана» не один год работал скаутом и отвечал за подготовку резервов. Он неплохо зарекомендовал себя в «Саутгемптоне», помогая Маурисио Покеттино взять в команду Натаниэла Клайна, Деяна Ловрена, Душана Тадича, Садио Мане и Стивена Дэйвиса. Затем Митчелл последовал за аргентинским тренером в «Тоттенхэм», куда при нем пришли Сон Хын Мин, Деле Алли, Киран Триппьер и Тоби Алдервейрелд. Последние два года этот специалист отвечал за скаутинг и подготовку футболистов в «Лейпциге».

Новым главным тренером монегасков станет 48-летний Нико Ковач, известный хорватский футболист и тренер. Последние годы он возглавлял «Айнтрахт» из Франкфурта и «Баварию». (Александр Бобров)