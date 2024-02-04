«Монако» сыграет с «Гавром» в рамках 20-го тура лиги 1 в воскресенье, 4 февраля. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция) и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Ключевые события противовстояния «Монако» — «Гавр» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Официальной видеотрансляции матчей чемпионата Франции в России нет. Бесплатно следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Головин выступает за монегасков с 2018 года, в составе «Гавра» играет Далер Кузяев. Полузащитник подписал соглашение с французским клубом в июле 2023-го.

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