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4 февраля, 13:15

«Монако» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции в прямом эфире

«Монако» сыграет с «Гавром» в чемпионате Франции 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Далер Кузяев, ФК «Гавр».
Фото ФК «Гавр»

«Монако» сыграет с «Гавром» в рамках 20-го тура лиги 1 в воскресенье, 4 февраля. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция) и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Ключевые события противовстояния «Монако» — «Гавр» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Официальной видеотрансляции матчей чемпионата Франции в России нет. Бесплатно следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Головин выступает за монегасков с 2018 года, в составе «Гавра» играет Далер Кузяев. Полузащитник подписал соглашение с французским клубом в июле 2023-го.

Франция. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Гавр

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Монако
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
17
 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
18
 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.02 23:00
Страсбур – ПСЖ
 1 : 2
3.02 19:00
Ренн – Монпелье
 2 : 1
3.02 23:00
Нант – Ланс
 0 : 1
4.02 15:00
Монако – Гавр
 1 : 1
4.02 17:00
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
4.02 17:00
Метц – Лорьян
 1 : 2
4.02 17:00
Реймс – Тулуза
 2 : 3
4.02 19:05
Брест – Ницца
 0 : 0
4.02 22:45
Лион – Марсель
 1 : 0
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 10
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 14 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 18 1 7
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