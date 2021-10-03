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«Монако» — «Бордо»: Головин получил травму и был заменен

17:17
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму ноги в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо». Он был заменен.

На 57-й минуте россиянина заменил Софьян Диоп. Степень серьезности повреждения пока неизвестна. Сейчас россиянин находится на скамейке запасных, ему оказали помощь.

Ранее футболист забил гол и сделал результативную передачу на Орельена Тшуамени. Текущий счет — 2:0.

Головин попал в заявку на матчи сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 0
2-й тайм

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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