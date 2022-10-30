Гол Головина помог «Монако» победить «Анже»
«Монако» на своем поле победил «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.
Второй мяч в этой встрече забил российский полузащитник Александр Головин, который начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте встречи.
Автором победного мячи стал вингер Брель Эмболо.
«Монако» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Анже» потерпел пятое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте (8 очков).
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|13
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|6
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|Монпелье
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|Брест
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|7
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|
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|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
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|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|1 : 1
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|30.10
|19:05
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Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
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