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Новости   //    Футбол   //    Франция

«Милан» сделал предложение «Марселю» по Товену

11:43
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Нападающий «Марселя» Флориан Товен входит в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб определил трансфер 27-летнего француза своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно и уже сделал первое предложение по игроку, сообщает L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

Контракт Флориана с «Марселем» истекает летом 2021 года. Отметим, что трансферная стоимость француза оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Марсель» может продать Товена из-за проблем клуба с финансами.

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