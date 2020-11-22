«Милан» сделал предложение «Марселю» по Товену

Нападающий «Марселя» Флориан Товен входит в сферу интересов «Милана». Итальянский клуб определил трансфер 27-летнего француза своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно и уже сделал первое предложение по игроку, сообщает L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

Контракт Флориана с «Марселем» истекает летом 2021 года. Отметим, что трансферная стоимость француза оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Марсель» может продать Товена из-за проблем клуба с финансами.