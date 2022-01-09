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«Страсбур» в гостях переиграл «Метц», «Клермон» и «Реймс» сыграли вничью

18:56
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«Страсбур» в гостях переиграл «Метц» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Гости выиграли со счетом 2:0.

В еще одном матче тура «Клермон» и «Реймс» разошлись миром — 0:0.

Франция. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:0
Реймс
Клермон Фут
Джоко Н`Симба Зедадка Ожье Сейду Маньин Бертомье Доссу (Диаби, 90 ) Гастьен Рашани (Менди, 84 ) Амель
Реймс
Райкович Фас Абдельхамид Гравиллон Локо (Бузи, 46) Фокет (Хорнби, 77) Адлен Лопи Мбюкю (Кеббаль, 46) Флип (Донис, 65) Коффи (Думбия, 78)
Предупреждения
Амель 35  -  Локо 25, Бузи 58, Адлен 78
Удаления
Сейду 14
Судьи
Лиссорг
Франция. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:2
Страсбур
Голы
Айорк, 50 (0:1), Айорк, 90+1 (0:2)
Метц
Кайар Жемерсон (Ниакате, 41 ) Делен Микельбренсис (Нгюетт, 61 ) Траоре Тшимбембе (Басси, 68 ) Пажо Мбенг Ньян (Яде, 61 ) Де Превиль (Гей, 68 )
Страсбур
Кавасима Гильбер Перрен Ньямси Томассон Льенар (Каси, 90+2) Прцич Беллегард (Аолу, 74) Сиссоко Гамейро (Сахи, 77) Айорк
Предупреждения
Мбенг 90  -  Льенар 80
Судьи
Готье

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
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П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
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Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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