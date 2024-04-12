«Метц» благодаря дублю Микаутадзе победил «Ланс»
«Метц» дома обыграл «Ланс» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 2:1.
Победу хозяевам принес дубль Георгеса Микаутадзе. Грузин забил на 34-й и 45+2-й минутах. Единственный мяч гостей на 13-й минуте забил Флориан Сотока.
«Метц» (26 очков) прервал серию из трех поражений подряд и остается предпоследним в лиге 1. «Ланс» (43) идет шестым в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38-32
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27-45
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|2 : 1
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|- : -
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|- : -
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|20:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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