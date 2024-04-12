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12 апреля, 23:56

«Метц» благодаря дублю Микаутадзе победил «Ланс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Метц» — «Ланс».
Фото AFP

«Метц» дома обыграл «Ланс» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Георгеса Микаутадзе. Грузин забил на 34-й и 45+2-й минутах. Единственный мяч гостей на 13-й минуте забил Флориан Сотока.

«Метц» (26 очков) прервал серию из трех поражений подряд и остается предпоследним в лиге 1. «Ланс» (43) идет шестым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 29-й тур
12 апр, 22:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:1
Ланс

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Ланс
ФК Метц
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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12.04 22:00
Метц – Ланс
 2 : 1
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 - : -
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 - : -
14.04 14:00
Гавр – Нант
 - : -
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 - : -
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Лион – Брест
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