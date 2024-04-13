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«Страсбур» в большинстве обыграл «Реймс» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Страсбур» на своем поле победил «Реймс» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Кевина Гамейро (пен. 44-я минута), Абакара Силла (50-я) и Мойзе Сахи (90+3-я).

Единственный гол гостей на 8-й минуте забил Кейто Накамура.

В конце первого тайма «Реймс» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Амаду Коне.

«Страсбур» (36 очков) поднялся на 11-е место в лиге 1. «Реймс» (40) идет седьмым в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 29-й тур
13 апр, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
3:1
Реймс

Источник: Таблица лиги 1
0
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3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
12
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
13
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
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