«Страсбур» в большинстве обыграл «Реймс» в лиге 1

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«Страсбур» на своем поле победил «Реймс» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Кевина Гамейро (пен. 44-я минута), Абакара Силла (50-я) и Мойзе Сахи (90+3-я).

Единственный гол гостей на 8-й минуте забил Кейто Накамура.

В конце первого тайма «Реймс» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Амаду Коне.

«Страсбур» (36 очков) поднялся на 11-е место в лиге 1. «Реймс» (40) идет седьмым в турнирной таблице.