«Страсбур» в большинстве обыграл «Реймс» в лиге 1
«Страсбур» на своем поле победил «Реймс» в матче 29-го тура французской лиги 1 — 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Кевина Гамейро (пен. 44-я минута), Абакара Силла (50-я) и Мойзе Сахи (90+3-я).
Единственный гол гостей на 8-й минуте забил Кейто Накамура.
В конце первого тайма «Реймс» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Амаду Коне.
«Страсбур» (36 очков) поднялся на 11-е место в лиге 1. «Реймс» (40) идет седьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38-32
|43
|
7
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36-39
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Страсбур
|29
|9
|9
|11
|33-40
|36
|
12
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
13
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27-45
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|2 : 1
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|3 : 1
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|- : -
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|- : -
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|20:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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