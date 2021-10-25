Месси получил 4 балла от L'Equipe за матч с «Марселем»
13:10
Французское издание L'Equipe поставило оценки игрокам за матч 11-го тура лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» (0:0).
Лучшими игроками встречи с 7 баллами были признаны игроки «Марселя» Вильям Салиба, Пау Лопес и Маттео Гендузи, а также защитник «ПСЖ» Маркиньос.
Худшие оценки за игру получили полузащитник марсельской команды Димитри Пайет (5 баллов) и форварды парижан Лионель Месси (4 балла) и Неймар (3 балла).
После 11 туров лиги 1 «ПСЖ» с 28 очками занимает 1-е место в турнрирной таблице. «Марсель» идет на 4-й позиции, набрав 18 очков.
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