Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси получил 4 балла от L'Equipe за матч с «Марселем»

13:10
Теги:

Французское издание L'Equipe поставило оценки игрокам за матч 11-го тура лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» (0:0).

Лучшими игроками встречи с 7 баллами были признаны игроки «Марселя» Вильям Салиба, Пау Лопес и Маттео Гендузи, а также защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Худшие оценки за игру получили полузащитник марсельской команды Димитри Пайет (5 баллов) и форварды парижан Лионель Месси (4 балла) и Неймар (3 балла).

После 11 туров лиги 1 «ПСЖ» с 28 очками занимает 1-е место в турнрирной таблице. «Марсель» идет на 4-й позиции, набрав 18 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GFFN/status/1452551067003203590

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
1
0