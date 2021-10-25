Месси получил 4 балла от L'Equipe за матч с «Марселем»

Французское издание L'Equipe поставило оценки игрокам за матч 11-го тура лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ» (0:0).

Лучшими игроками встречи с 7 баллами были признаны игроки «Марселя» Вильям Салиба, Пау Лопес и Маттео Гендузи, а также защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Худшие оценки за игру получили полузащитник марсельской команды Димитри Пайет (5 баллов) и форварды парижан Лионель Месси (4 балла) и Неймар (3 балла).

Selected L'?quipe ratings, OM 0-0 PSG:



Marquinhos (PSG) — 7

William Saliba (OM) — 7

Pau L?pez (OM) — 7

Matt?o Guendouzi (OM) — 7

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Dimitri Payet (OM) — 5

Lionel Messi (PSG) — 4

Neymar (PSG) — 3 — Get French Football News (@GFFN) October 25, 2021

После 11 туров лиги 1 «ПСЖ» с 28 очками занимает 1-е место в турнрирной таблице. «Марсель» идет на 4-й позиции, набрав 18 очков.