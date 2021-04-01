«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Ботманом

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Свеном Ботманом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний футболист находится в списке трансферных целей «красных дьяволов» на это лето. Сообщалось, что Ботманом также интересовался «Ливерпуль».

В «Лилле» защитник выступает с прошлого года. В текущем сезоне голландец провел 29 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.