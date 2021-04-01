«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Ботманом
12:09
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Свеном Ботманом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, 21-летний футболист находится в списке трансферных целей «красных дьяволов» на это лето. Сообщалось, что Ботманом также интересовался «Ливерпуль».
В «Лилле» защитник выступает с прошлого года. В текущем сезоне голландец провел 29 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...