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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Ботманом

12:09
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«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лилля» Свеном Ботманом, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний футболист находится в списке трансферных целей «красных дьяволов» на это лето. Сообщалось, что Ботманом также интересовался «Ливерпуль».

В «Лилле» защитник выступает с прошлого года. В текущем сезоне голландец провел 29 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

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