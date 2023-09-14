Мбаппе: «Верратти — один из лучших игроков, которых я видел»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал переход полузащитника Марко Верратти в катарский «Аль-Араби».

«Исключительный игрок и человек. Иметь честь быть рядом с тобой все эти годы было огромным удовольствием. Твое время здесь никогда не будет забыто или пренебрежено. Один из лучших игроков, которых я видел. СПАСИБО, мой друг, я буду очень по тебе скучать», — написал Мбаппе в социальной сети.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года. Он сыграл в 416 матчах, забил 11 голов и сделал 61 результативную передачу.