Мбаппе получил повреждение в матче с «Метцом» перед игрой с «Манчестер Сити»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:1).
22-летний француз оформил дубль, однако был заменен на 87-й минуте из-за повреждения. Степень травмы пока неизвестно. Главный тренер парижан Маурисил Почетинно надеется, что форвард сможет сыграть 28 апреля в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Мбаппе провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 37 голов и сделал 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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