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Мбаппе получил повреждение в матче с «Метцом» перед игрой с «Манчестер Сити»

02:56
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:1).

22-летний француз оформил дубль, однако был заменен на 87-й минуте из-за повреждения. Степень травмы пока неизвестно. Главный тренер парижан Маурисил Почетинно надеется, что форвард сможет сыграть 28 апреля в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Мбаппе провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 37 голов и сделал 5 результативных передач.

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