«ПСЖ» победил «Метц» благодаря дублю Мбаппе
«ПСЖ» в матче 34-го тура чемпионата Франции в гостях победил «Метц» со счетом 3:1. Дубль у парижан оформил Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» вышел на первое место в таблице, но может опуститься на второе, если «Лилль» завтра обыграет «Лион».
«Метц» — десятый.
Чемпионат Франции
Лига 1
34-й тур
«Метц» — «ПСЖ» — 1:3 (0:1)
Голы: Мбаппе, 4 (0:1). Сентонз, 46 (1:1). Мбаппе, 59 (1:2). Икарди, 89 — с пенальти (1:3).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен (Юдоль, 87), Куяте, Ангбан (Н`Дорам, 68), Майга (Вагнер, 87), Сарр, Лейя Исека (Ньян, 68), Булая (Яде, 87).
«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Баккер, 64), Флоренци, Кимпембе, Керер, Эррера, Сарабия (Ди Мария, 65), Верратти, Паредес, Неймар (Икарди, 81), Мбаппе (Дракслер, 87).
Предупреждения: Ангбан, 15. Верратти, 37. Мбаппе, 58. Кюрзава, 60. Эррера, 79.
Судья: Делажо (Франция).
24 апреля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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