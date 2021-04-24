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«ПСЖ» победил «Метц» благодаря дублю Мбаппе

19:50
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«ПСЖ» в матче 34-го тура чемпионата Франции в гостях победил «Метц» со счетом 3:1. Дубль у парижан оформил Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» вышел на первое место в таблице, но может опуститься на второе, если «Лилль» завтра обыграет «Лион».

«Метц» — десятый.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

«Метц» — «ПСЖ» — 1:3 (0:1)

Голы: Мбаппе, 4 (0:1). Сентонз, 46 (1:1). Мбаппе, 59 (1:2). Икарди, 89 — с пенальти (1:3).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен (Юдоль, 87), Куяте, Ангбан (Н`Дорам, 68), Майга (Вагнер, 87), Сарр, Лейя Исека (Ньян, 68), Булая (Яде, 87).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Баккер, 64), Флоренци, Кимпембе, Керер, Эррера, Сарабия (Ди Мария, 65), Верратти, Паредес, Неймар (Икарди, 81), Мбаппе (Дракслер, 87).

Предупреждения: Ангбан, 15. Верратти, 37. Мбаппе, 58. Кюрзава, 60. Эррера, 79.

Судья: Делажо (Франция).

24 апреля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

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