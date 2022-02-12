Мбаппе отпраздновал гол в стиле Анри

«ПСЖ» переиграл «Ренн» в 24-м туре чемпионата Франции — 1:0. Единственный гол забил нападающий Кильян Мбаппе.

После забитого мяча Мбаппе подбежал к угловому флажку и облокотился на него. Таким образом он повторил празднование бывшего футболиста Тьерри Анри, который оперся на штангу после забитого гола в матче MLS за «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Большая легенда», — написал Мбаппе в Twitter, опубликовав коллаж со своей фотографией и фотографией Анри.

Мбаппе является лучшим бомбардиров лиги 1 среди действующих игроков. Он забил 119 голов в чемпионате Франции за карьеру. На втором месте в этом списке Виссам Бен Йеддер из «Монако», забивший 115 мячей.