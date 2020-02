Мбаппе остался недоволен заменой в матче с «Монпелье» при счете 5:0

«ПСЖ» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» — 5:0. Главный тренер парижан Томас Тухель после пятого гола заменил форварда Кильяна Мбаппе на Неймара — француз остался недоволен этим решением. Немецкий специалист пытался поговорить с ним, но чемпион мира не желал этого делать. В этой встрече он отметился голом.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.



This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. ? pic.twitter.com/djRngUpyCD