Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» до окончания контракта

19:50
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Кильян Мбаппе. Фото AFP
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не уйдет из команды по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

22-летний нападающий принял решение остаться в клубе до конца контракта, который заканчивается летом 2022 года. Футболист уже уведомил руководство парижан о своем выборе. Также игрок гарантировал, что еще не договорился ни с одним клубом о возможном переходе.

В этом решении француза поддержали его родители. При этом они уже встречались с представителями различных клубов и обсуждали будущий трансфер в 2022 году.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 9 результативных передач.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир