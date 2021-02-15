Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» до окончания контракта

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не уйдет из команды по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

22-летний нападающий принял решение остаться в клубе до конца контракта, который заканчивается летом 2022 года. Футболист уже уведомил руководство парижан о своем выборе. Также игрок гарантировал, что еще не договорился ни с одним клубом о возможном переходе.

В этом решении француза поддержали его родители. При этом они уже встречались с представителями различных клубов и обсуждали будущий трансфер в 2022 году.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 9 результативных передач.