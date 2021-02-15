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Неймар обсуждал с Месси возможный переход в «ПСЖ»

11:15
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Нападающий «ПСЖ» Неймар звонил бывшему одноклубнику по «Барселоне» Лионелю Месси, чтобы обсудить парижский клуб. По информации L'Equipe, бразилец хвалил свою нынешнюю команду и город Париж.

Следующим летом аргентинец станет свободным агентом, так как у него заканчивается контракт, поэтому может бесплатно присоединиться к «ПСЖ».

В этом сезоне 33-летний Месси забил 19 голов и сделал 8 голевых передач в 29 встречах.

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