Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе не планирует продлевать контракт с клубом. Как сообщает Marca, 20-летнего француза не устраивает, что парижане категорически отрицают возможность его продажи и не хотят вести переговоры с «Реалом», который заинтересован в нем. Поэтому Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» — чтобы иметь инструмент давления на руководство клуба. Также ему не очень комфортно работать под руководством Томаса Тухеля, по сведениям источника.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года. Он перешел в «ПСЖ» из «Монако», отказавшись переходить в «Реал», который также им интересовался.