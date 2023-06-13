Мбаппе назвал ложью новость о желании перейти в «Реал» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о том, что он хочет перейти в «Реал» этим летом.

«Ложь. Я уже сказал, что продолжу следующий сезон в «ПСЖ», чем очень доволен», — написал Мбаппе в Twitter.

Ранее сообщалось, что Мбаппе решил уйти из «ПСЖ» через два месяца после подписания нового контракта в 2022 году. В прошлом году форвард мог перейти в «Реал», но в последний момент продлил соглашение с «ПСЖ».

Также стало известно, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голами и 10 результативными передачами. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.