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Сегодня, 09:34

«ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи Мбаппе этим летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» начал переговоры с «Реалом» о продаже французского форварда Килиана Мбаппе, сообщает PSG Community.

По информации источника, руководство парижан знало о решении Мбаппе не продлевать контракт с клубом еще на прошлой неделе.

В клубе не хотят терять Мбаппе бесплатно и поэтому связались с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы продать форварда уже этим летом.

Сообщается, что «ПСЖ» не планирует отдавать нападающего меньше, чем за 200 миллионов евро. В мадридском клубе готовы крупно потратился на заветный трансфер.

24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
8
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
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Осасуна – Жирона
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Реал – Атлетик
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4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
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Вильярреал – Атлетико
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Сельта – Барселона
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П
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Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

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Исаак Карселeн

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 27 3 4
Херман Пеццела

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