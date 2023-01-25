Мбаппе назначен вице-капитаном «ПСЖ» после пяти голов в матче Кубка Франции

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после выхода в 1/8 финала Кубка Франции подтвердил, что форвард Килиан Мбаппе стал новым вице-капитаном команды. Нападающий в этой встрече забил пять голов в ворота «Пай де Касселя» (7:0).

«В начале сезона мы решили, что Килиан Мбаппе должен быть вторым капитаном. Он заслуживает эту повязку, когда Маркиньос отсутствует», — приводит Goal слова Гальтье.

В отсутствие капитана команды Маркиньюса, а также Преснеля Кимпембе и Марко Верратти, которые обычно занимают второе и третье места в иерархии капитанов парижан, Мбаппе получил повязку.