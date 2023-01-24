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Сегодня, 22:04

Месси исключает возвращение в «Барселону» из-за обиды на руководство

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси не вернется в «Барселону» так как обижен на руководство каталонцев во главе с президентом Жоаном Лапортой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, аргентинец хорошо относится к клубу, однако исключает возможное возвращение из-за руководства «Барселоны».

Месси готов продлить контракт с «ПСЖ». В этом сезоне 35-летний футболист провел 15 матчей в лиги 1, забил 8 голов и сделал 10 ассистов.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
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Лорьян

 12
Жонатан Давид

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Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Реймс

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