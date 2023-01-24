Месси исключает возвращение в «Барселону» из-за обиды на руководство

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси не вернется в «Барселону» так как обижен на руководство каталонцев во главе с президентом Жоаном Лапортой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, аргентинец хорошо относится к клубу, однако исключает возможное возвращение из-за руководства «Барселоны».

Месси готов продлить контракт с «ПСЖ». В этом сезоне 35-летний футболист провел 15 матчей в лиги 1, забил 8 голов и сделал 10 ассистов.