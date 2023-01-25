Кимпембе отреагировал на назначение Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе отреагировал на то, что форвард Килиан Мбаппе стал вице-капитаном команды. Он играл в 1/16 финала Кубка Франции с капитанской повязкой.

«За последние несколько часов я много слышал и читал о себе. Поэтому я хочу прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации обо мне. Я не был поставлен в известность об этом решении, это полная ложь... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», — написал Кимпембе в социальной сети.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после матча против «Пей де Кассель» (7:0), в котором Мбаппе забил 5 голов, объявил, что Мбаппе назначен вице-капитаном.