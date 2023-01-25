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Сегодня, 01:55

Кимпембе отреагировал на назначение Мбаппе вице-капитаном «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе отреагировал на то, что форвард Килиан Мбаппе стал вице-капитаном команды. Он играл в 1/16 финала Кубка Франции с капитанской повязкой.

«За последние несколько часов я много слышал и читал о себе. Поэтому я хочу прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации обо мне. Я не был поставлен в известность об этом решении, это полная ложь... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба», — написал Кимпембе в социальной сети.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье после матча против «Пей де Кассель» (7:0), в котором Мбаппе забил 5 голов, объявил, что Мбаппе назначен вице-капитаном.

Килиан Мбаппе. Мбаппе назначен вице-капитаном «ПСЖ» после пяти голов в матче Кубка Франции

Килиан Мбаппе
Преснель Кимпембе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе назначен вице-капитаном «ПСЖ» после пяти голов в матче Кубка Франции

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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