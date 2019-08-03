Мбаппе извинился за слова о возможном уходе из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе перед Суперкубком Франции извинился за свою речь во время майской церемонии награждения лучших игроков сезона. Француз тогда заявил, что хочет больше ответственности и готов ее получить в парижском клубе или в другой команде.

– Извиняюсь перед игроками, присутствующими на той церемонии, потому что я испортил вечеринку, – цитирует L'Equipe Мбаппе. – Фанаты также должны простить меня. Они просто не поняли мое сообщение. Это заявление было сделано в интересах клуба.

Мбаппе дал понять, что уйдет из "ПСЖ"?